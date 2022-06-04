Польща скасувала безкоштовний проїзд платними дорогами для українських авто — Finance.ua

Польща скасувала безкоштовний проїзд платними дорогами для українських авто

Вчора 01:19 — Світ

Водії автотранспорту на українській реєстрації з 1 червня знову мають платити за користування платними дорогами у Польщі на тих самих умовах, що діють для інших учасників дорожнього руху.

Про це заявили у Міністерстві інфраструктури Польщі, повідомляє «Польське радіо».



В польському міністерстві уточнили, що ця зміна не стосується транспортних засобів, які перевозять гуманітарну допомогу Україні. Незалежно від країни реєстрації таким транспортним засобам все одно не доведеться платити за користування платними дорогами в Польщі за умови попереднього повідомлення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 1 червня в деяких польських містах скасовується безплатний проїзд у громадському транспорті для українців, які отримали тут тимчасовий захист. Зокрема, з 1 червня потрібно платити за проїзд у громадському транспорті Варшави та Кракова.

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