У Південній Кореї оштрафували десятьох автовиробників за невідповідність стандартам безпеки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Південній Кореї оштрафували десятьох автовиробників за невідповідність стандартам безпеки

Фондовий ринок
14
У Південній Кореї оштрафували десятьох автовиробників за невідповідність стандартам безпеки
У Південній Кореї оштрафували десятьох автовиробників за невідповідність стандартам безпеки
Міністерство землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї наклало штрафи на загальну суму 10,3 мільярда вон (7,6 мільйона доларів) на 10 іноземних і вітчизняних автовиробників за продаж автомобілів з невідповідними стандартами безпеки.
Про це повідомляє Yonhap.
Читайте також

Зокрема, такі компанії отримали штрафи:

  • Volkswagen Group Korea;
  • Mercedes-Benz Korea;
  • Ford Sales & Service Korea;
  • Porsche Korea;
  • BMW Korea;
  • Hyundai Motor Co.
Штрафи накладено за результатами коригувальних заходів щодо дефектних частин моделей компаній у період з січня по червень минулого року.
Читайте також
За даними видання, найбільший штраф — 3,5 мільярда вон — накладено на концерн Volkswagen Group Korea.
У відомстві уточнили, що наклали штрафи на загальну суму 39 мільйонів вон на компанії Stellantis Korea, Mercedes-Benz Korea, Volkswagen Group Korea, Ford Korea і Kia за продаж автомобілів з дефектними деталями.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.