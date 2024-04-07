У Південній Кореї оштрафували десятьох автовиробників за невідповідність стандартам безпеки — Finance.ua

У Південній Кореї оштрафували десятьох автовиробників за невідповідність стандартам безпеки
Міністерство землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї наклало штрафи на загальну суму 10,3 мільярда вон (7,6 мільйона доларів) на 10 іноземних і вітчизняних автовиробників за продаж автомобілів з невідповідними стандартами безпеки.
Про це повідомляє Yonhap.
Зокрема, такі компанії отримали штрафи:
- Volkswagen Group Korea;
- Mercedes-Benz Korea;
- Ford Sales & Service Korea;
- Porsche Korea;
- BMW Korea;
- Hyundai Motor Co.
Штрафи накладено за результатами коригувальних заходів щодо дефектних частин моделей компаній у період з січня по червень минулого року.
За даними видання, найбільший штраф — 3,5 мільярда вон — накладено на концерн Volkswagen Group Korea.
У відомстві уточнили, що наклали штрафи на загальну суму 39 мільйонів вон на компанії Stellantis Korea, Mercedes-Benz Korea, Volkswagen Group Korea, Ford Korea і Kia за продаж автомобілів з дефектними деталями.
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