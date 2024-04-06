Kia відкликає більше півмільйона позашляховиків Telluride: у чому причина — Finance.ua

Kia відкликає більше півмільйона позашляховиків Telluride: у чому причина Сьогодні 03:02 — Фондовий ринок

Kia відкликає більше півмільйона позашляховиків Telluride: у чому причина, Фото: autotheme.info

Південнокорейський автовиробник Kia ініціював відкликання 427 тисяч проданих кросоверів Telluride. Причиною стало побоювання, що ці автомобілі можуть покотитися під час паркування.

Про це пише АР.

Розслідування компанії виявило випадки, коли 16 Telluride «не змогли залишатися нерухомими, коли їх залишили припаркованими на стоянці».

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За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), проблема пов’язана з неправильним складанням проміжного валу та правого переднього карданного валу, що потенційно може призвести до ненавмисного руху автомобіля після паркування.

Неповне зачеплення цих компонентів може з часом призвести до пошкодження шліців проміжного валу, що може спричинити мимовільний рух автомобіля, якщо не задіяти стоянкове гальмо.

Kia радить власникам використовувати стоянкове гальмо до завершення процедури відкликання.

Проблема вперше виявили компанією Kia у квітні 2022 року, а через два роки після цього було виявлено 16 автомобілів, у яких спостерігалися такі симптоми, як рух під час паркування, скрегіт, нездатність увімкнути передачу або задній хід.

Шість з цих автомобілів мали ознаки пошкодження шліцьового з'єднання проміжного валу, що змусило автовиробника ініціювати відкликання.

Kia почне інформувати постраждалих власників про відкликання 15 травня, запросивши їх відвідати дилера Kia для встановлення оновленого програмного забезпечення електронного стоянкового гальма.

Це оновлення програмного забезпечення має на меті забезпечити належне спрацьовування гальм, коли автомобіль стоїть на стоянці і двигун вимкнений.

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Avtosota За матеріалами:

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