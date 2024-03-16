Компанія Kia презентує декілька нових авто: яка ціна та коли надійдуть у продаж (фото) — Finance.ua
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Компанія Kia презентує декілька нових авто: яка ціна та коли надійдуть у продаж (фото)

Технології&Авто
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Компанія Kia презентує декілька нових авто: яка ціна та коли надійдуть у продаж (фото)
Компанія Kia презентує декілька нових авто: яка ціна та коли надійдуть у продаж (фото), Фото: Kia
Компанія Kia презентує новий електрокросовер EV3, який буде недорогим та приєднається до технологічної лінійки автовиробника. Корейська компанія планує почати продавати машину в 2024 році. Згодом до нього приєднається ще одна модель.
Про машини розповідає Carscoops.
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Новий Kia EV3 2024 увійде в лінійку інших електричних кросоверів (EV5 і EV9). Також ряд представлений хетчбеком EV6, а в 2026 до цих моделей приєднається новий EV4, який розсекретили нещодавно.
Новий електрокросовер Kia отримав сучасний дизайн з ефектною зовнішньою світлотехнікою і безліччю площин і геометричних ліній на кузові, що перетинаються.
Фото: Kia
Фото: Kia
Додається, у новий електричний Kia EV3 будуть встановлювати батарейні блоки ємністю від 58 до 77 кВтг, тому можна розраховувати на запас ходу близько 500 км у топовому варіанті.
Як раніше зазначалося, Kia EV3 надійде у продаж з 2024 року за орієнтовною ціною 30 тис. доларів.
У свою чергу, електричний седан Kia EV4 отримає ціну менше ніж 40 тис. доларів за базовий варіант.
За матеріалами:
Обозреватель
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