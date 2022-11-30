У ПФУ розповіли деталі закону, що спрощує добровільну участь громадян у системі пенсійного страхування — Finance.ua

У ПФУ розповіли деталі закону, що спрощує добровільну участь громадян у системі пенсійного страхування Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

У ПФУ розповіли деталі закону, що спрощує добровільну участь громадян у системі пенсійного страхування

Верховна Рада України ухвалила Закон № 2734, що спрощує добровільну участь громадян у системі пенсійного страхування та підтримки пенсіонерів.

У Пенсійному фонді Україні розповіли деталі документа.

Як зазначається, особи, які досягли 16-річного віку та не є пенсіонерами, мають право додатково добровільно сплачувати (або на їх користь — треті особи) страхові внески на пенсійне страхування. До набрання чинності закону, договори про добровільну участь у системі пенсійного страхування могли укладати лише ті, хто не є/не були застрахованими особами, а з його прийняттям такі можливості надаються також працюючим громадянам.

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Як повідомляє Мінсоцполітики, закон дозволяє всім, хто не має можливості працювати, сплачувати внески та отримувати страховий стаж, який потрібний у майбутньому для виходу на пенсію. Це особливо актуально для тих, хто знайшов прихисток в інших країнах, працює там і планує отримувати українську пенсію. Кожен отримав можливість допомогти тим, хто не має достатньо стажу для виходу на пенсію сьогодні. Хто втратив роботу через російське повномасштабне вторгнення і не має необхідного стажу, може отримати допомогу від близьких, друзів, або меценатів.

Як це має працювати

Через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України людина в електронній формі укладає договір з Пенсійним фондом України шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Ідентифікація проводиться шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації &laqu o;Bank ID», іншого засобу ідентифікації особи.

Розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати людина визначає самостійно.

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Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде враховано до страхового стажу, за цей місяць буде враховано/збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску заробітна плата перевищить за відповідний місяць максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески, частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця.

Інформація про сплату внесків до системи персоніфікованого обліку вноситься Пенсійним фондом України автоматично за фактом зарахування коштів та не потребуватиме подачі жодних звітів.

Повідомлення про сплату надійде в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як добровільна сплата буде впливати на зарплату

Якщо на підставі договору про добровільну сплату страхових внесків застрахованою особою чи на її користь буде сплачено в місяці, наприклад, 2 000 грн, то з урахуванням ставки єдиного внеску 22 відсотки це відповідає заробітній платі 9 090,91 грн. Тобто місячна заробітна плата (дохід), яка буде врахована при обчисленні пенсії, збільшиться більш як на 9 тисяч грн.

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Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії добровільні внески не збільшують реально отриману зарплату. Вони збільшують зарплату, яка враховується при обчисленні пенсії на 454,55 грн.

Благодійні пожертви

Ухвалений Закон врегульовує і питання здійснення благодійних пожертв юридичних та фізичних осіб — знеособлених або персоналізованих (адресованих конкретному пенсіонерові).

70% персоналізованої благодійної пожертви буде спрямовано для виплати визначеному благодійником пенсіонерові.

Знеособлені благодійні пожертви та 30% персоналізованих благодійних пожертв буде використано Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій в солідарній системі.

Коли це запрацює

Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування. Не пізніше трьох місяців з цієї дати Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної політики України буде затверджено Типовий договір та порядок його укладення, Порядок обліку сум, які сплачуються/підлягають сплаті на рахунки Пенсійного фонду України, Порядок сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові.

Інфографіка: ПФУ

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