Хто доставлятиме пенсії українцям – у Кабміні зробили важливу заяву — Finance.ua

Хто доставлятиме пенсії українцям – у Кабміні зробили важливу заяву Сьогодні 13:03

Українців ще до війни попереджали, що виплату пенсій через «Укрпошту» буде припинено. Але в Україні вирішили відкласти проведення конкурсу на визначення компанії для доставки громадянам пенсійних виплат.

Про це стало відомо з постанови Кабміну № 1305.

У документі йдеться про те, що конкурсний відбір операторів поштового зв’язку для виплат та доставки пенсій та грошової допомоги буде проведений Пенсійним фондом протягом шести місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Тобто до кінця війни та півроку після перемоги пенсії громадянам у межах України доставлятиме «Укрпошта».

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До набрання чинності договором з переможцем конкурсу функції організації, яка здійснює виплату та доставку пенсій та допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснює національний оператор поштового зв’язку, функції якого виконує АТ «Укрпошта».

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Варто нагадати, що згідно з даними Пенсійного фонду, у жовтні через «Укрпошту» — свої пенсії отримували 2,442 млн осіб. Також «Укрпошта» доставляє приблизно 90% від призначених пенсій через окупацію деяких населених пунктів країни.

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