Хто доставлятиме пенсії українцям – у Кабміні зробили важливу заяву — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто доставлятиме пенсії українцям – у Кабміні зробили важливу заяву

40
Українців ще до війни попереджали, що виплату пенсій через «Укрпошту» буде припинено. Але в Україні вирішили відкласти проведення конкурсу на визначення компанії для доставки громадянам пенсійних виплат.
Про це стало відомо з постанови Кабміну № 1305.
У документі йдеться про те, що конкурсний відбір операторів поштового зв’язку для виплат та доставки пенсій та грошової допомоги буде проведений Пенсійним фондом протягом шести місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Тобто до кінця війни та півроку після перемоги пенсії громадянам у межах України доставлятиме «Укрпошта».
Читайте також
До набрання чинності договором з переможцем конкурсу функції організації, яка здійснює виплату та доставку пенсій та допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснює національний оператор поштового зв’язку, функції якого виконує АТ «Укрпошта».
Читайте також
Варто нагадати, що згідно з даними Пенсійного фонду, у жовтні через «Укрпошту» — свої пенсії отримували 2,442 млн осіб. Також «Укрпошта» доставляє приблизно 90% від призначених пенсій через окупацію деяких населених пунктів країни.
За матеріалами:
Апостроф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.