У Норвегії будують найдовший і найглибший у світі підводний чотирисмуговий тунель — Finance.ua
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У Норвегії будують найдовший і найглибший у світі підводний чотирисмуговий тунель

Світ
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У Норвегії будують найдовший і найглибший у світі підводний чотирисмуговий тунель
У Норвегії будують найдовший і найглибший у світі підводний чотирисмуговий тунель, Фото: The Telegraph
Норвегія будує чотирисмуговий підводний дорожній тунель. Він стане найдовшим і найглибшим у світі.
Про це повідомляє The Telegraph.

Що відомо про підводний тунель, який будує Норвегія

Революційний для транспортної інфраструктури Норвегії проєкт «Рогфаст» має з’єднати райони Рандаберг і Бокн, подолавши 26-кілометрову водойму.
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Цей амбітний підводний тунель має на меті усунути потребу в поромах, значно скоротивши час у дорозі на 11 годин на прибережній автомагістралі E39, тобто з 21 години до 10 годин.
Автомагістраль простягається від Тронхейма на півночі до Крістіансанда на півдні.
Це допоможе мільйонам людей добиратися до міст Ставангер і Берген дорогою довжиною у понад 1 000 кілометрів, яка сім разів переривається через необхідність переправлятися на поромах через фіорди.
Фото: The Telegraph
Фото: The Telegraph
Мегатунель пролягатиме через шар гірських порід під водою, довжиною 26,5 кілометрів. Очікується, що чотирисмуговий тунель, максимальна глибина якого сягатиме майже 400 метрів, водії проїжджатимуть приблизно за 35 хвилин.

Скільки коштів виділили на будівництво

Уряд Норвегії виділив близько 2 мільярди доларів США на реалізацію проєкту «Рогфаст», який в тому числі має на меті збільшити експорт товарів і стимулювати розвиток туризму на західному узбережжі країни.
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Фінансування ініціативи відбуватиметься шляхом поєднання державних інвестицій, які покривають близько 40% загальної вартості, та плати за проїзд тунелем у розмірі близько 38 доларів США.
Проєкт «Рогфаст» перевершить наявний Лердальський тунель, який простягається на 24 кілометри між Лердалем і Аурландом.
Після завершення будівництва у 2033 році «Рогфаст» претендуватиме на звання найдовшої підводної дороги у світі.
За матеріалами:
Телеканал 24
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