У Німеччині понад 1300 іноземців намагались отримати допомогу під виглядом біженців з України — Finance.ua

У Німеччині понад 1300 іноземців намагались отримати допомогу під виглядом біженців з України Сьогодні 19:30 — Кримінал

У Німеччині понад 1300 іноземців намагались отримати допомогу під виглядом біженців з України

У Німеччині викрили понад 1300 іноземців, які під виглядом біженців із України отримали гроші й житло, найбільше серед них — румунів.

Про це повідомляє Digi24.

Румуни з’являлися в місцях, де німецька влада пропонувала допомогу українським біженцям. Вони казали, що виїхали з України та потребували допомоги. Їм давали житло, їжу та допомогу в будь-який час.

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Але кілька волонтерів помітили, що багато хто з «українських біженців» не розмовляє українською мовою.

«Було розпочато розслідування, і з’ясувалося, що лише на південному заході Німеччини є понад 1300 людей, які не є вихідцями з України, але хотіли б ними бути. Серед них багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброзичливістю влади в Берліні», — пише Digi24.

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Чи застосовували проти «українських біженців» якісь санкції, не повідомляється.

За останніми даними Ради Європи, Німеччина — одна з країн, що прийняли понад мільйон українців.

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