Понад 5 мільйонів євро: у Німеччині зросла кількість фальшивих купюр — Finance.ua
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Понад 5 мільйонів євро: у Німеччині зросла кількість фальшивих купюр

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Понад 5 мільйонів євро: у Німеччині зросла кількість фальшивих купюр
Понад 5 мільйонів євро: у Німеччині зросла кількість фальшивих купюр
Протягом минулого року у Німеччині зросла кількість фальшивих купюр. Влада встигла конфіскувати їх на понад 5 мільйонів євро.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.
З обігу країни було вилучено близько 56 600 банкнот, які сумарно коштували майже 5,1 мільйона євро.
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Центральний банк Німеччини повідомив, що це на 28% більше банкнот та на 90% вища вартість, ніж у 2022 році. Найчастіше фальшиві банкноти зустрічалися у номіналі 200 та 500 євро.
Наразі для німців ризик зіткнення із фальшивими грошима залишається мінімальним. У 2023 році на 10 тисяч жителів припадало в середньому сім фальшивих банкнот.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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