У НБУ пояснили стрибок ставок банків за кредитами для населення — Finance.ua

У НБУ пояснили стрибок ставок банків за кредитами для населення Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

У НБУ пояснили стрибок ставок банків за кредитами для населення

У липні та серпні вартість кредитів фізичних осіб зберігалася на рівні близько 20% річних. У вересні ставки зросли до близько 30% річних — сталого рівня, що був до лютого 2022 року.

Про це свідчить Огляд банківського сектору НБУ (III квартал 2022 року).

«Ця зміна передусім пояснюється завершенням кредитних канікул, які банки запровадили від початку повномасштабної війни», — йдеться в огляді.

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За даними НБУ, вартість гривневих позик суб’єктам господарювання впродовж ІІІ кварталу надалі зростала — до 20.1% річних. Переважно підвищилися ставки за ультракороткими кредитами великим підприємствам. Зростання ставок за кредитами МСБ стримувалося обмеженнями в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у гривні зросли на 13,0 в.п. до 36,1% річних.

Довідка Finance.ua:

перше всеукраїнське бюро кредитних історій провело дослідження на основі власних даних, щоб з’ясувати, що відбувається з ринком кредитування після початку повномасштабної війни;

перед укладанням договору позики чи кредитного договору споживач має оцінити усі «за» та «проти», а також ситуацію, у якій потрібні кошти. Позика буде доречною, якщо гроші потрібні швидко та на короткий термін. Якщо ж вам потрібна велика сума й надовго, краще оформити кредит у банку.



До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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