Кредит чи позика: у чому відмінність — Finance.ua

Кредит чи позика: у чому відмінність Сьогодні 14:03 — Кредит&Депозит

Кредит чи позика: у чому відмінність

Кредитування в Україні стає напрочуд популярним. Разом з кредитними картками, розстрочками та кредитами готівкою набирають обертів і позики від макрофінансових організацій (МФО).

Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.

«Перед укладанням договору позики чи кредитного договору споживач має оцінити усі „за“ та „проти“, а також ситуацію, у якій потрібні кошти. Позика буде доречною, якщо гроші потрібні швидко та на короткий термін. Якщо ж вам потрібна велика сума й надовго, краще оформити кредит у банку», — сказано в повідомленні.

Позика

Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України (ЦК України) позика — це передача однією стороною (позикодавцем) у власність другій стороні (позичальникові) грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками. Позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Активами, які отримує позичальник, можуть бути:

грошові кошти в готівковій або безготівковій формі;

товари, матеріали та інше;

матеріальні цінності, які можна оцінити і встановити на них фіксовану вартість.

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Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики. Розмір та порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором розмір процентів не встановлений, він визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. Сам договір позики починає діяти з моменту передачі майна або грошей.

Проте позика може бути і безкоштовною. Наприклад, деякі МФО надають першу позику споживачу безкоштовно, за умови, що сума боргу буде сплачена вчасно. Крім МФО позику можуть надавати й банківські установи або фізичні особи, тощо.

Кредит

Кредит — це завжди передача банком або іншою фінансовою установою (кредитодавцем) грошових коштів позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором.

За кредитним договором позичальник зобов’язується повернути кошти та сплатити проценти за користування.

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На відміну від позики, відносини між учасниками кредитної угоди завжди оформлюється договором. Кредитний договір визнається укладеним з моменту узгодження його умов і підписання обома сторонами. Проте документ може бути укладений як в паперовій формі, так і онлайн — в електронному вигляді. З точки зору закону обидва варіанти однаково правомірні.

Суть договору позики та кредитного договору одна — гроші треба повернути.

Основні відмінністі між позикою та кредитом полягають:

у їх призначенні: кредит — цільове і нецільове використання коштів , позика — нецільове;

у забезпеченні: кредит може бути забезпечений майном, позика — ні;

в умовах видачі: для кредиту вони більш жорсткі (необхідно хороша кредитна історія, постійний дохід, тощо), позика доступна майже всім;

у сумі кредитування: кредит — велика сума, позика — невелика сума;

у строках кредитування: кредит — декілька років, позика — до 1 місяця з можливістю оформити пролонгацію;

у способі погашення: кредит — раз на 30 днів, позика — одноразово при закінченні дії договору;

у продовженні строку дії договору (пролонгація): кредит — неможливо, позика — можливо.

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