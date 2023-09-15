У НБУ назвали суму втрат України від заборони імпорту зерна країнами Східної Європи — Finance.ua

У НБУ назвали суму втрат України від заборони імпорту зерна країнами Східної Європи Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

У НБУ назвали суму втрат України від заборони імпорту зерна країнами Східної Європи

Національний банк України прогнозує скорочення валютної виручки аграріїв до кінця 2023 року приблизно на 600 млн доларів через введення країнами Східної Європи заборони на імпорт продовольства.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу.

«У своєму липневому макроекономічному прогнозі ми оцінювали втрати від заборони експорту до сусідніх країн агропромислової продукції приблизно в 600 млн доларів. Наразі ця оцінка залишається більш-менш актуальною», — сказав він.

За його словами, НБУ бачить, що українські експортери в третьому кварталі 2023 року досить ефективно використовували альтернативні канали поставок.

«Ми очікуємо, що вони і в подальшому зможуть використовувати ці альтернативні поставки у разі, якщо після 15 вересня у нас не відбудеться скасування цієї заборони», — додав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ зазначив, що є і додаткові ризики, які пов’язані з обстрілами портів на Дунаї.

«Це формує великий ризик. Поки що ці обстріли не відображалися на обсягах поставок, але ми розуміємо, що можуть бути ризики» — сказав він.

«Також у нас є і гарні новини, пов’язані з тим, що ми наразі бачимо високу ймовірність того, що прогноз зернових, інших агропромислових культур буде вищій в цьому році, ніж ми це закладали в липні», — повідомив Ніколайчук та додав, що це додаткові валютні надходження.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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