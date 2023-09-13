У Туреччині наполягають на форматі «квартету» для відновлення дії «зернового коридору» — Finance.ua

У Туреччині наполягають на форматі «квартету» для відновлення дії «зернового коридору» Сьогодні 19:28 — Аграрний ринок

У Туреччині наполягають на форматі «квартету» для відновлення дії «зернового коридору»

В Анкарі вважають, що відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи має здійснюватися під егідою ООН, за участі як України, так і росії.

Про це заявив речник Партії справедливості та розвитку Омер Челік після засідання партії.

«Туреччина продовжує свої ініціативи щодо відновлення дії Угоди про зерновий коридор, яка закінчилася 17 липня. Виявилося, що у росії та України є альтернативні плани. Але ми в жодному разі не хочемо, щоб Чорне море стало конфліктним середовищем. З цієї причини ми вважаємо, що цей процес має здійснюватися разом з росією та Україною під егідою ООН», — наголосив Омер Челік.

За його словами, українська та російська сторони «очікують від Заходу повернення за стіл переговорів».

Нагадаємо, Україна готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, але відкидає послаблення санкцій проти росії в обмін на відновлення зернової угоди.

4 вересня у Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та росії, головною темою якої було відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи. Згоди в цьому питанні досягнуто не було.

Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо — ООН, Туреччини та рф. Дія угоди кілька разів продовжувалась. 17 липня 2023 року рф відмовилась від участі в цій угоді.

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Укрінформ За матеріалами:

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