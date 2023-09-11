кремлю запропонували «золоті умови»: у Зеленського розкритикували ООН через «таємні переговори» з рф — Finance.ua

кремлю запропонували «золоті умови»: у Зеленського розкритикували ООН через «таємні переговори» з рф Сьогодні 15:10

Радник глави Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк, прокоментував інформацію західних ЗМІ про «таємну пропозицію» генсека ООН Антоніу Гутерреша, яку той зробив кремлю щодо зернової угоди.

На думку Подоляка, ООН виступає промоутером війни, даючи «відмашку» росії на подальше продовження військових дій. Також дозволяє позачергові засідання щодо України, щоб кремль міг звинуватити Україну в тому, що робить сам, а також відмовляється призупинити членство рф в ООН за низку серйозних порушень.

Також Подоляк прокоментував особисту ініціативу генсека Організації, який, за даними західних ЗМІ, веде «таємні переговори» з главою МЗС рф Сергієм Лавровим про масштабне зняття санкцій з росії в обмін на відновлення роботи зернової угоди.

«Він відрито пропонує світу стати на коліна перед росією», — підкреслив Подоляк.

Зокрема, пропонує ввести «Російський сільськогосподарський банк» назад в глобальну фінансову систему SWIFT,

скасувати всі санкційні обмеження — поставки сільськогосподарської техніки, яка в певному обсязі може використовуватися для відтворення військової техніки.

Також відкрити для російської продукції порти європейських країн, забезпечити для Росії оптимальне страхування ризиків (страхування суден), зняти заморозки з активів та інші обмеження.

«Ця пропозиція максимально принизлива і образлива для глобального світопорядку. Тобто, вона, по суті, обнуляє ООН. Хоча організація нікуди не зникне, а продовжуватиме функції промоутера війни на боці рф», — сказав Подоляк.

За його словами, «золоті умови», запропоновані кремлю, обнуляють багато домовленостей, які мали б продовжувати чинити істотний тиск на росію. Однак пропозиція генсека ООН, навпаки — відкривають всі «хвіртки» для рф.

«росія розуміє, що ще трошки натисне — вб'є кілька десятків, кілька сотень громадян України і дотисне такого, як Гутерреш. І світова спільнота стане на коліна перед росією. І, відповідно, ми отримаємо вихід росії з цієї війни максимально без категоричних втрат. Тобто, вона не відповідатиме за масові вбивства, насильство, викрадення дітей, порушення міжнародного права, руйнування цивільної інфраструктури по всій Україні», — сказав Подоляк.

Він вважає, що Гутерреш «зеленою доріжкою» намагається витягнути росію з фіналу війни, який погано складається для неї. При цьому, кремль, розуміючи, що має справу з боягузливими людьми, буде ще більше підвищувати ставки.

Радник глави ОПУ підкреслює: рф не просто вийшла із зернової угоди, а демонстративно знищує інфраструктуру України. За словами Подоляка, рф, по-перше, в особі України знищує конкурента на світовому ринку.

«По-друге, хоче знищити нашу галузь — одну з ключових експортно-орієнтованих галузей, яка дає нам великий дохід до держбюджету. Третє - вона хоче замістити Україну, тобто, усунути конкурента, вийти зі своїм продуктом, але при цьому ціна має піднятися і, таким чином, РФ буде компенсувати собі збитки на інших галузевих ринках. Четверте — вона знищує сільськогосподарські регіони — Миколаївський, Херсонський, Одеський, Запорізький… знищує транспортно-логістичну інфраструктуру, елеватори, порти», — акцентує Подоляк.

Крім того, росія показує, що тотально контролює акваторію Чорного моря, перешкоджаючи функціонуванню будь-якого бізнесу без своєї участі.

«Тобто, росія хоче не просто скасування санкцій, а переділу галузевого ринку. І прикриваючись цими пропозиціями ООН, вона буде це продовжувати робити», — упевнений радник.

При цьому, Україна показує, що може працювати через дунайські порти, через Хорватію, Румунію і сама супроводжувати судна до Туреччини. Більш того, може воювати за домінування в акваторії Чорного моря, використовуючи морські дрони.

«І зараз РФ наполягає на забороні для України атакувати що-небудь в Чорному морі. Тому що це може вплинути, в тому числі на транспортування її нафти… це вплине на її доходи… По суті, побоюючись втратити нафтові коридори, РФ тисне на ООН», — зазначає Подоляк.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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