Генсек ООН збирається обговорити «зернову угоду» з Зеленським, Ердоганом та Лавровим — Finance.ua
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Генсек ООН збирається обговорити «зернову угоду» з Зеленським, Ердоганом та Лавровим

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив про готовність робити все можливе для відновлення чорноморської «зернової ініціативи» та має намір обговорити це питання з усіма сторонами угоди на полях генасамблеї.
Про це він сказав на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
«Наступного тижня я прийматиму президента Зеленського, президента Ердогана, міністра Лаврова. І, безумовно, це питання обговорюватиметься», — ззанчив генсек ООН.
«Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив», — додав він.
Настіпного тижня глави держав і урядів зберуться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на Генасамблею.
ООН веде таємні переговори з російською федерацією про укладання угоди, у рамках якої в обмін на відновлення «зернової угоди» терористичному режиму володимира путіна будуть скасовані наріжні санкції, запроваджені після широкомасштабного вторгнення в Україну.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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