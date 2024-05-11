У найближчі два роки Apple може представити складені ноутбук та iPhone — Finance.ua

У найближчі два роки Apple може представити складені ноутбук та iPhone 11.05.2024, 00:02 — Фондовий ринок

У найближчі два роки Apple може представити складені ноутбук та iPhone

За неофіційною інформацією, Apple планує у 2025 році випустити складаний 20,3-дюймовий ноутбук, а складаний iPhone вийде у 2026 році.

Про це пише 9to5Mac.

За даними аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple готується почати масове виробництво пристрою наприкінці наступного року.

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За його інформацією, компанія пришвидшила розробку складаних девайсів.

У його звіті також йдеться про те, що зараз «видимість» пристроїв сильно зросла і що складані пристрої представлятимуть «нову лінійку для Apple», орієнтовану на «ринок надвисокого класу».

Вже не вперше інсайдери повідомляють про роботу Apple над відповідною розробкою.

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Приміром, у березні відомий аналітик Мін-Чі Куо розповів, що Apple працює над 20,3-дюймовим складаним MacBook. За його словами, пристрій може вийти у 2027 році.

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