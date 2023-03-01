У «Нафтогазі» спрогнозували терміни завершення опалювального сезону — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Нафтогазі» спрогнозували терміни завершення опалювального сезону

Казна та Політика
95
У «Нафтогазі» спрогнозували терміни завершення опалювального сезону
У «Нафтогазі» спрогнозували терміни завершення опалювального сезону
Попри те, що Україна забезпечена достатніми запасами природного газу на опалювальний сезон, завершити його хотілося б якомога раніше з метою економії цього ресурсу.
Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.
«Є надії, що зможемо зробити (завершення сезону. — Ред.) на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити», — сказав він.
Читайте також
Чернишов відзначив як позитивний приклад відповідальний початок цього опалювального сезону наприкінці жовтня-на початку листопада 2022 року.
Відповідаючи на запитання про ціну природного газу для населення після 1 квітня, голова «Нафтогазу» наголосив, що ціна не змінюватиметься впродовж цього опалювального сезону «незалежно від його юридичного або фактичного завершення».
Місце для вашої реклами
Він також повідомив, що приватні споживачі в питанні оплати поводяться «патріотично і дисципліновано», хоча рівень оплати дещо впав. За словами Чернишова, він становить близько 80% «у стабільних регіонах».

Довідка Finance.ua:

  • у порівнянні з попередніми місяцями свої цінники на газ для населення газопостачальні компанії не змінили. Тож у першому місяці весни вартість «блакитного палива» для побутових споживачів так само коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Річні тарифні плани досі пропонують 9 постачальників;
  • українці зможуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, навіть якщо продали житло, а потім придбали нове;
  • будинки з лічильниками тепла сплачують за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку. У будинках без лічильників нарахування за тепло здійснюються на основі даних про періоди відсутності електроенергії та подачі тепла клієнтам.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.