У «Нафтогазі» спрогнозували терміни завершення опалювального сезону — Finance.ua

У «Нафтогазі» спрогнозували терміни завершення опалювального сезону Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

У «Нафтогазі» спрогнозували терміни завершення опалювального сезону

Попри те, що Україна забезпечена достатніми запасами природного газу на опалювальний сезон, завершити його хотілося б якомога раніше з метою економії цього ресурсу.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.

«Є надії, що зможемо зробити (завершення сезону. — Ред.) на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити», — сказав він.

Чернишов відзначив як позитивний приклад відповідальний початок цього опалювального сезону наприкінці жовтня-на початку листопада 2022 року.

Відповідаючи на запитання про ціну природного газу для населення після 1 квітня, голова «Нафтогазу» наголосив, що ціна не змінюватиметься впродовж цього опалювального сезону «незалежно від його юридичного або фактичного завершення».

Він також повідомив, що приватні споживачі в питанні оплати поводяться «патріотично і дисципліновано», хоча рівень оплати дещо впав. За словами Чернишова, він становить близько 80% «у стабільних регіонах».

Довідка Finance.ua:

у порівнянні з попередніми місяцями свої цінники на газ для населення газопостачальні компанії не змінили. Тож у першому місяці весни вартість «блакитного палива» для побутових споживачів так само коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Річні тарифні плани досі пропонують 9 постачальників;

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будинки з лічильниками тепла сплачують за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку. У будинках без лічильників нарахування за тепло здійснюються на основі даних про періоди відсутності електроенергії та подачі тепла клієнтам.

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