Що буде з субсидією, якщо для опалення використовується електрика, тепло та газ — Finance.ua
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Що буде з субсидією, якщо для опалення використовується електрика, тепло та газ

Особисті фінанси
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Що буде з субсидією, якщо для опалення використовується електрика, тепло та газ
Що буде з субсидією, якщо для опалення використовується електрика, тепло та газ
Цієї зими уряд змінив порядок нарахуванні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і переглянув нормативи для послуг з постачання теплової енергії для населення, яке використовує централізоване чи автономне опалення. Це своєю чергою вплинуло і на розміри субсидій для вразливих верств населення.
Однак іноді буває так, що для опалення житлового приміщення одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ, та/або електрична енергія.
У таких випадках, роз’яснюють у Пенсійному фонді, соціальні нормативи для опалення чи теплопостачання приміщення під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу за вибором людини.
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Але є і винятки

Винятком можуть бути випадки, коли в багатоквартирних житлових будинках споживачам, що встановили автономні системи опалення, нараховується плата за послугу з постачання теплової енергії (для опалення місць загального користування, на функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі тощо). У такому разі субсидія призначається на обидві послуги.

Довідка Finance.ua:

  • субсидія призначається, якщо доходи мешканців домогосподарства не дають змоги самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • обов’язковий відсоток платежу для кожної сім’ї залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Обчислюють його в розрахунку на одну людину. Детальніше, як це роблять — розповіли за посиланням.
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За матеріалами:
Finance.ua
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