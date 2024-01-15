У Нафтогазі розповіли, чи достатньо газу в сховищах для завершення опалювального сезону — Finance.ua

У Нафтогазі розповіли, чи достатньо газу в сховищах для завершення опалювального сезону
Половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в сховищах достатньо для успішного його завершення, повідомили у Групі Нафтогаз.
«Половину опалювального сезону пройдено. Запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону», — повідомили в Нафтогазі.
У компанії вказали, що це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення і перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку.
Як повідомляється, 12,3 млн споживачів газопостачальної компанії «Нафтогаз України» продовжують отримувати газ. Укладено 1 242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ.
«7 ТЕЦ в управлінні Групи Нафтогаз далі забезпечують теплом тисячі українців у Кам’янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні», — зазначили у компанії.
Довідка Finance.ua:
- в Україні не планують підвищувати тарифи на газ в 2024 році. Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на послуги з розподілу природного газу для всіх категорій споживачів.
- Кабінет Міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії;
- уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.
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