У «Нафтогазі» прояснили ситуацію з неповерненням переплати за газ — Finance.ua
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У «Нафтогазі» прояснили ситуацію з неповерненням переплати за газ

Вчора 16:14Особисті фінанси
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У «Нафтогазі» прояснили ситуацію з неповерненням переплати за газУ «Нафтогазі» прояснили ситуацію з неповерненням переплати за газ
У компанії «Нафтогаз України» пояснили, чому домогосподарствам не повертають переплату за поставлене «блакитне» пальне.
Так, на сторінці компанії у соціальних мережах українка в коментарях до одного з постів поставила запитання, поскаржившись, що повернення грошей немає: «Вам же перераховують гроші, а ви все переводите на воєнний стан».
У «Нафтогазі» на це відповіли так: «У зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, а саме запровадженням воєнного стану в Україні, виконання умов договору та законодавчих актів неможливе у встановлений термін. Компанія очікує на роз’яснення від НКРЕКП щодо ситуації, що склалася».

Довідка Finance.ua:

  • НАК «Нафтогаз» прозвітував про отримання 12 млрд грн прибутку за підсумками 2021 року проти 19 млрд грн збитку у 2020 році, а також попередив про ризики, пов’язані з війною;
  • «Нафтогаз України» не змінила ціну на газ для своїх клієнтів з травня. Ціна газу для побутових клієнтів компанії залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр;
  • також компанія відтерміновула введення кіловат-годин у платіжках. Це відбулося відповідно до наказу Міністерства енергетики у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні.
За матеріалами: Факти і коментарії
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