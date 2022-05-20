Нафтогаз отримав 12 мільярдів прибутку торік і назвав ризики на 2022 рік — Finance.ua
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Нафтогаз отримав 12 мільярдів прибутку торік і назвав ризики на 2022 рік

Вчора 07:24Фондовий ринок
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Нафтогаз отримав 12 мільярдів прибутку торік і назвав ризики на 2022 рікНафтогаз отримав 12 мільярдів прибутку торік і назвав ризики на 2022 рік
НАК «Нафтогаз» прозвітував про отримання 12 млрд грн прибутку за підсумками 2021 року проти 19 млрд грн збитку у 2020 році, а також попередив про ризики, пов’язані з війною.
Про це йдеться у консолідованій фінансовій звітності за 2021 рік.
Так, дохід групи від реалізації становив 218,8 млрд грн проти 193 млрд грн у 2020 році. Витрати сягали 201,2 млрд грн проти 208,5 млрд грн позаторік.
Таким чином, НАК отримав 12,02 млрд грн прибутку за підсумками минулого року проти 19 млрд грн збитку у 2020 році.
У звітності зазначають також і ризики на 2022 рік у зв’язку з повномасштабною військовою агресією з боку рф. Зокрема, існує невизначеність щодо роботи групи та реалізації активів через потенційний вплив військового вторгнення на видобуток, адже суттєва частина таких активів зосереджена у Харківській та Полтавській областях, зокрема в безпосередній близькості до бойових дій.
Крім того, ризики пов’язані з можливістю отримувати дохід за контрактом із Газпромом з організації транзиту природного газу. Ймовірність реалізації цих ризиків, особливо всіх разом, є нижчою за високу.
Зазанчається, що забезпечені значні запаси вуглеводнів, а видобуток газу становить близько 12 млрд куб м на рік. За «поточних надзвичайно високих цін на газ та нафту це означає високу цінність Групи для власника», тобто для уряду.
У звітності також йдеться про те, що внаслідок високих світових цін на газ можуть виникнути проблеми з розрахунками споживачів і складнощі покриття ними повної вартості спожитого газу. Як наслідок — ймовірність неспроможності газопостачальників за власні кошти забезпечувати потрібний для безпечного проходження опалювального сезону 2022-2023 років ресурс.
Зазначається, що протягом 2022 року група «Нафтогаз» хоче додатково отримати 76 млрд грн від погашення заборгованості регіональних газопостачальників та газзбутів в розмірі 43 млрд грн, яка виникла до 2020 року, і ще 33 млрд грн за боргами до початку 2022 року.
Крім того, вже у 2022 році «Нафтогаз» залучив кредити від українських держбанків. Група отримала запозичень на суму 7,5 млрд гривень та нову кредитну лінію на суму 4,5 млрд гривень. Наразі обговорюються умови отримання кредиту від ЄБРР на придбання природного газу.
За матеріалами: Економічна Правда
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