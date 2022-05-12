«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для населення з травня — Finance.ua

«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для населення з травня

Вчора 15:02 — Особисті фінанси

«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для населення з травня

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» не змінює ціну на газ для своїх клієнтів з травня. Ціна газу для побутових клієнтів компанії залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«ГК „Нафтогаз України“ не змінює ціну на газ для своїх клієнтів! Договори між 2,2 млн українських домогосподарств і компанією будуть автоматично продовжені», — сказано в повідомленні.

Як можна подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України»:

заповнити заявку на нашому сайті https://gas.ua/uk/home/join);

через додаток «Приват24»;

у відділеннях «Нової пошти»;

у відділеннях банків ПУМБ й Ощадбанк у регіонах, де не відбуваються активні бойові дії.

Для оформлення заявки клієнту потрібно заповнити форму та надати документи:

паспорт;

ІПН;

документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла, а також вказати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).

Довідка Finance.ua:

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