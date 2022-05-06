В Україні можуть ввести держрегулювання тарифів на тепло та гарячу воду — Finance.ua
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В Україні можуть ввести держрегулювання тарифів на тепло та гарячу воду

Вчора 09:00Особисті фінанси
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Міжгалузева Асоціація «Укртеплокомуненерго» розробила і пропонує профільному міністерству пропозиції щодо впровадження альтернативних антикризових шляхів регулювання теплової галузі в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє прес-служба асоціації.
Першою пропозицією є запровадження державного регулювання тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, враховуючи особливості виробництва та надання комунальних послуг у регіонах України.
«Залежно від введеного способу державного регулювання тарифів на теплоенергію та комунальні послуги, визначатимуться гарантії для виробників тепла (компенсації, дотації, пільгові умови кредитування, тощо)», — йдеться в повідомленні.
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Для реалізації цієї ідеї пропонується, серед іншого, забезпечити укладання договорів поставки природного газу з виробниками теплової енергії, що передбачають нову ціну природного газу (єдину ціну для всіх категорій споживачів), визначити механізми державного регулювання тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, в т.ч. вироблених з використанням альтернативних джерел енергії, а також визначити гарантії для суб’єктів господарювання в умовах держрегулювання (компенсації, дотації, пільгові умови кредитування, тощо).
Також пропонується розв’язати проблему кредиторської заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, у тому числі виробничі потужності яких зазнали руйнування або пошкодження в результаті військової агресії рф.
«На сьогодні борги підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) перед НАК „Нафтогаз України“, які утворилися станом на 1 червня 2021 року, становлять 37,4 млрд грн. Вони мать бути погашені підприємствами ТКЕ шляхом укладення договорів реструктуризації», — йдеться в повідомленні.
Асоціація пропонує розробити законопроект, спрямований на розв’язання питання погашення кредиторської заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, у тому числі виробничі потужності яких знищені або зазнали руйнувань, або пошкоджень внаслідок збройної агресії рф проти України.
Ще однією пропозицією є надання фінансової підтримки підприємствам галузі, що надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
«Пропонується виділити з резервного фонду держбюджету кошти для надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства в період воєнного стану, зокрема для виплати заробітної плати працівникам, на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, матеріалів та обладнання, виконання ремонтних робіт і робіт, пов’язаних з підготовкою до нового опалювального сезону», — додали в асоціації.
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За матеріалами: УНІАН
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