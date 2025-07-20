У Нацбанку розповіли, які зміни відбулися на ринку фінансових послуг у червні — Finance.ua
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У Нацбанку розповіли, які зміни відбулися на ринку фінансових послуг у червні

Казна та Політика
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У Нацбанку розповіли, які зміни відбулися на ринку фінансових послуг у червні
У Нацбанку розповіли, які зміни відбулися на ринку фінансових послуг у червні
Станом на 1 липня кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 812 (місяцем раніше було 820). Кількість банків залишилася незмінною — 60.
Про це повідомили у Національному банку України.

Кого виключили з ринку в червні

Нацбанк виключив із реєстрів три кредитні спілки за заявами та шість фінансових компаній і один ломбард — примусово.
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Натомість додано одного страхового/перестрахового брокера та одного колектора.
«Крім того, у червні НБУ зупинив дію ліцензій восьми кредитним спілкам. Також було анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії чотирьом фінансовим компаніям, одному ломбарду та трьом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензію двом фінансовим компаніям», — йдеться у повідомленні.
Станом на 01 липня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
  • 432 фінансові компанії (було 438), 52 страховики non-life (кількість не змінилась);
  • 10 life-страховиків (кількість не змінилася);
  • один страховик зі спеціальним статусом;
  • 105 ломбардів (було 106);
  • 93 кредитні спілки (було 96);
  • один лізингодавець (кількість не змінилася);
  • 44 страхових брокери (було 43);
  • 74 колекторських компанії (було 73).
Кількість банківських груп (15) на ринку не змінилася. Кількість небанківських фінансових груп у червні також залишилася незмінною (40).
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На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 12 міжнародних (було 14).
Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.
До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (було 50) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.
За матеріалами:
Finance.ua
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