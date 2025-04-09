Фінансовий експерт порадив на що українцям варто відкладати кошти — Finance.ua

Фінансовий експерт порадив на що українцям варто відкладати кошти Сьогодні 19:36 — Особисті фінанси

Українцям в умовах нестабільності варто вкладати гроші в здоров’я та навчання своє і дітей.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив Михайло Колісник, професор Київської школи економіки і президент клубу фінансистів України CFO Club Ukraine.

«У що вкладати зараз? У себе і своїх дітей: навчання, підвищення кваліфікації, здоров’я. Все те, що в суспільстві, де гарантій на майбутнє немає ніяких, можна отримати і „за плечима не носити“. Це називається human capital. Будь-які інвестиції, що збільшують вартість оцього людського капіталу, вітаються і з точки зору персональних фінансів є правильними», — розповів він.

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За словами експерта, фінансові рішення українців залежать від регіону проживання, і на них впливає віддаленість лінії фронту, але відкладати важливі події не варто. «Ризики різняться залежно від регіону. Але жити абсолютно відкладеним життям не рекомендую. Наші батьки в очікуванні комунізму відкладали „на кращі часи“ чайні сервізи, скатертини, та так і не покористувалися ними. Треба просто адаптувати плани під реальність», — зауважив Колісник.

На думку фінансового експерта, людині властиво прагнути мати ілюзію контролю свого життя, але повного контролю досягти ніколи не вдасться, і слід вчитися жити в стані постійної війни.

«В Ізраїлі люди навчаються у вишах, купують житло, виховують дітей. Це треба і далі робити, відкорегувавши свої споживчо-інвестиційні рішення. Припинити повністю діяльність, чекати невідомо чого — найгірша стратегія з усіх можливих», — так висловився професор КШЕ.

Пенсійні заощадження, за його словами, традиційно роблять в цивілізованих країнах з високим рівнем ВВП на душу населення, де можна опиратися на визначеність майбутнього. Деякі дослідження вказують, що незаможні люди, що живуть у більш мінливих умовах з непевними перспективами на майбутнє, схильні не заощаджувати, а витрачати зараз.

Укрінформ За матеріалами:

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