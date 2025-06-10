Небанківський фінансовий ринок України скоротився — НБУ Сьогодні 09:36

Небанківський фінансовий ринок України скоротився — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в травні зменшилася з 825 (станом на 1 травня 2025 року) до 820 (станом на 1 червня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Упродовж травня з реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика, примусово виключено чотири фінансові компанії. Водночас до Реєстру страхових посередників було включено вісім страхових та/або перестрахових брокерів.

«Крім того, у травні Національний банк погодив зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії. Також було анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризикову страховику. Водночас примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям», — йдеться у повідомленні.

Станом на 1 червня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

438 фінансових компаній (було 442),

52 страховики non-life (було 53),

10 life-страховиків,

один страховик зі спеціальним статусом,

106 ломбардів,

96 кредитних спілок,

один лізингодавець,

43 страхових брокери,

73 колекторські компанії.

Кількість банківських груп (15) на ринку не змінилася. Кількість небанківських фінансових груп зменшилася на одну (40).

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На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 31 технологічний оператор платіжних послуг. Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут

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