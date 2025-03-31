У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати ринок іпотеки в Україні — Finance.ua

У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати ринок іпотеки в Україні Сьогодні 09:02 — Кредит&Депозит

У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати ринок іпотеки в Україні

Ринкові ставки за іпотекою в Україні будуть знижуватися слідом за інфляцією. Водночас програму єОселя планують реформувати.

Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова під час публічного інтерв’ю в межах Першого форуму доступної іпотеки.

«Програма підтримки єОселя прекрасно себе зарекомендувала в останні роки, підтримуючи іпотечне кредитування для окремих категорій громадян, зокрема ветеранів та ВПО. Але для масової ринкової іпотеки цього замало. Для того, щоб іпотека стала масовою, ринковою та доступною не лише для окремих категорій громадян, але й для ширшого кола, треба говорити про певну зміну параметрів програми єОселя», — заявила Рожкова.

За її словами, варто зробити її «дешевшою для бюджету», щоб врахувати потреби ринку та фіскальні й бюджетні обмеження, які держава має через тривалу війну.

Вона наголосила, що з огляду на світовий досвід найуспішнішими державними програмами підтримки є ті, в яких держава не є прямим кредитором.

Держава має створювати умови для ринкового іпотечного кредитування. Якщо вони є дорогими для певних категорій громадян, держава має застосовувати механізм компенсації відсоткових ставок.

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«Основна ціль — зробити програму єОселя більш стійкою та адаптивною. Тож ця програма дуже важлива, але має бути переосмислена, оскільки за нинішніх умов вона швидше заважатиме розвитку ринкового іпотечного кредитування», — додала Рожковаю

Перша передумова і те, над чим постійно працює НБУ, — це стійке зниження інфляції, що стане головним підґрунтям для ринкової іпотеки. Коли інфляція стане однозначною і залишатиметься такою тривалий час, це суттєво знизить ризики банків і стане підставою для зниження ставок, приведення їх до прийнятного рівня та активізації кредитування.

«Водночас на горизонті п’яти років (навіть за сприятливих ринкових умов) знизити ринкові відсоткові ставки до рівня сусідньої Польщі (4−4,5%) малоймовірно. Це ще один аргумент на користь перегляду умов програми єОселя», — заявила перша заступниця голови НБУ.

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Через воєнні ризики населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на старих умовах. Запровадження воєнного страхування має вирішити цю проблему. Обов’язкове страхування заставного майна знизить ризики як для споживачів, так і для забудовників, а також зменшить відсоткові ставки за кредитами.

Наразі Національний банк працює над Стратегією з розвитку іпотечного кредитування, яка повинна усунути структурні перешкоди на рівні нормативно-правового та інституційного середовища. До середини поточного року планується, що Стратегія буде обговорена на засіданні Ради з фінансової стабільності.

Стратегія передбачає два етапи:

реформування моделі державної підтримки (розроблення Стратегії ПрАТ «Укрфінжитло»);

здійснення законодавчих реформ для поліпшення іпотечної інфраструктури (законодавство про облігації з покриттям та про сек’юритизацію, імплементація Європейської іпотечної директиви, створення механізму rent-to-own, оновлення законодавства про оціночну діяльність тощо).

«У межах законодавчої роботи також варто передивитися регулювання забудовників як у частині безпосередньо будівництва, так і в частині кредитування споживачів, умов контрактів та їх відповідності європейським нормативам щодо захисту позичальників», — підсумувала Рожкова.

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