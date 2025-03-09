«єОселя»: Скільки кредитів на житло отримали українці від початку року — Finance.ua

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«єОселя»: Скільки кредитів на житло отримали українці від початку року

Кредит&Депозит
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«єОселя»: Скільки кредитів на житло отримали українці від початку року
«єОселя»: Скільки кредитів на житло отримали українці від початку року
Від початку року 951 українська родина отримала кредит на житло за програмою доступної іпотеки «єОселя». Загальна сума кредитів за два місяці становить понад 1,7 млрд грн.
Про це повідомляє заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Скільки кредитів видано від старту програми «єОселя»

За його словами, від початку дії програми іпотечного кредитування майже 15 800 українців одержали кредити на власне житло на суму понад 25,8 млрд грн.
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Минулого тижня, за даними Мінекономіки, 95 українців отримали кредити на житло на 172 млн грн, з яких кредити під 3% одержали:
  • 35 військовослужбовців і силовиків;
  • 6 медиків;
  • 3 педагоги.
Кредити під 7% одержали:
  • 40 українців без власного житла;
  • 10 внутрішньо переміщених осіб;
  • 2 ветерани.
Телюпа зазначив, що найбільше кредитів видали в Києві — 29, Київській області — 28, Одеській області — 8, Волинській, Полтавській та Рівненській областях — по 4.
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За типом нерухомості кредити на житло на первинному ринку отримала 41 українська родина, з них на стадії будівництва — 11 об’єктів, також 54 кредити видали на житло на вторинному ринку.
Нагадаємо, за словами експертки, потенційні покупці не поспішають інвестувати кошти у «голі» квадратні метри, позики під які надає держава у рамках програми іпотечного кредитування «єОселя». У цілому, угоди скоротилися у 10 разів.
Водночас у Мінекономіки повідомляли, кожен п’ятий український забудовник приєднався до програми доступного житла «єОселя», що сприяло зростанню будівництва на 23,8% за 9 місяців 2024 року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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