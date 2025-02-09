«єОселя»: скільки кредитів на житло видали після відновлення роботи реєстрів — Finance.ua

«єОселя»: скільки кредитів на житло видали після відновлення роботи реєстрів Сьогодні 09:17 — Кредит&Депозит

«єОселя»: скільки кредитів на житло видали після відновлення роботи реєстрів

У січні 2025 року, після відновлення роботи реєстрів, 459 українських родин отримали кредити на загальну суму 842,8 млн грн для придбання житла в межах програми доступної іпотеки «єОселя».

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Скільки кредитів на придбання житла видали від початку програми

За словами заступника Міністра економіки Андрія Телюпи, за весь час реалізації програми вже 15,3 тис. українських родин отримали кредити на суму понад 24,9 млрд грн на придбання житла.

Телюпа додає, програма користується популярністю серед українців, адже надає пільгова ставка у 3% для військовослужбовців та правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та членів їхніх сімей. Для інших громадян України — 7%.

За минулий тиждень видано 302 кредити на 563 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

107 військовослужбовців та силовиків

15 педагогів

13 медиків

7 науковців

Кредити під 7% отримали:

129 українців без власного житла

24 ВПО

7 ветеранів

Найбільше кредитів видано місті Києві — 98, у Київській області — 80, Івано-Франківській та Львівській областях — по 15, у Рівненській області — 14 та Одеській області — 13.

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За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 147 українців, з них на стадії будівництва — 44 об’єктів, також 155 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Нагадаємо, за словами президентки Асоціації фахівців з нерухомості України Олени Гайдамахи, потенційні покупці не поспішають інвестувати кошти у «голі» квадратні метри, позики під які надає держава у рамках програми іпотечного кредитування «єОселя». У цілому, угоди скоротилися у 10 разів.

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