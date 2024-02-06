У МЗС хочуть повернення українців з-за кордону, але адмінрішень не розглядають — Finance.ua
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У МЗС хочуть повернення українців з-за кордону, але адмінрішень не розглядають

Казна та Політика
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У МЗС хочуть повернення українців з-за кордону, але адмінрішень не розглядають
У МЗС хочуть повернення українців з-за кордону, але адмінрішень не розглядають
Україні треба концептуально разом з партнерами подумати, як можна в рамках відновлення країни повертати на Батьківщину наших співвітчизників, не застосовуючи для цього адміністративних рішень.
Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков у виступі на ІІІ Форумі з відновлення Житомирщини.
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Він зауважив, що, на його думку, ключовим питанням для економічного зростання країни є відновлення саме людського капіталу України, значна частина якого перебуває за кордоном.
«Це те, над чим нам усім разом потрібно працювати з партнерами, тому що в цьому є як серйозні виклики, так і переваги, адже сьогодні українці, які певною мірою інтегруються в європейські, і не тільки, країни, накопичують той досвід і знання, які будуть дуже потрібні для повоєнного відновлення України і зараз», — сказав держсекретар МЗС.
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У цьому контексті Баньков поінформував, що під час нещодавніх контактів з німецькими колегами щодо підготовки майбутньої Конференції з відновлення в Берліні, йшлося також про те, яким чином українці, яких зараз у Німеччині дуже багато, можуть стати тією рушійною силою, яка допоможе зрештою і німецькому бізнесу розвивати проєкти відновлення, співпраці та інвестиції в Україні.
«Це та ключова задача, над якою ми працюємо станом на сьогодні. Це непрості рішення. Цей шлях потрібно пройти і концептуально подумати над тим, яким чином спільно з партнерами ми можемо залучати і повертати людей. Звичайно, ніякі адміністративні рішення точно не розглядаються», — запевнив дипломат.
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Дипломат поінформував, що відмінністю Конференції з відновлення у Берліні від попередньої в Лондоні буде більший акцент на регіональній співпраці, муніципалітетах, регіонах, громадах.
«Тобто у фокусі будуть потреби людей», — сказав Баньков.
Насамкінець він ще раз підкреслив, що нам потрібен цей людський капітал, бо «він є ключовим для будь-якого економічного відновлення і загалом трансформації України».

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
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