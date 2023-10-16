У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов’язання України щодо фінмоніторингу РЕР — Finance.ua
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У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов’язання України щодо фінмоніторингу РЕР

Казна та Політика
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У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов’язання України щодо фінмоніторингу РЕР
У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов’язання України щодо фінмоніторингу РЕР
Поправки до законопроєкту № 9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набуття чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України й Міжнародного валютного фонду (МВФ) і міжнародним стандартам у цій сфері.
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян у коментарі «Інтерфаксу».
«Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС», — повідомив Степанян.
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За його словами, важливо не допустити створення реєстру національних публічних діячів на основі персоналій з огляду на те, що такий підхід не підтримує ні організація, яка запроваджує стандарти AML/CFT, — Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FAFT), ні державні інститути України.
«Оскільки терміну виконання цього структурного маяка на кінець вересня не дотримано, фахівці МВФ дуже розраховують, що реформа буде ухвалена й реалізована на практиці без зволікань», — зазначив постійний представник фонду.
Як повідомлялося, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроєкт № 9296-д у редакції, що посилює вимоги до такого моніторингу лише з моменту вступу України до ЄС.
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«На жаль, комітет підтримав законопроєкт про РЕР у редакції, що набуває чинності з моменту вступу України до ЄС, тобто в редакції, що не дасть нам розпочати перемовини про членство. За відповідну правку не голосував. Вважаю це рішення помилковим і таким, що підлягає перегляду», — прокоментував це рішення голова комітету Данило Гетманцев.
«На комітеті прийняли редакцію закону про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС. Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету для перегляду редакції законопроєкту до другого читання», — заявляв також голова правлячої фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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