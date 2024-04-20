У МВФ спрогнозували, як ШІ вплине на економіку Великобританії — Finance.ua
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У МВФ спрогнозували, як ШІ вплине на економіку Великобританії

Світ
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У МВФ спрогнозували, як ШІ вплине на економіку Великобританії
У МВФ спрогнозували, як ШІ вплине на економіку Великобританії
У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що британська економіка стане одним з найбільших переможців революції штучного інтелекту. Це може потенційно змінити перспективи «анемічного зростання» і підвищити рівень заробітної плати.
Про це пише Bloomberg.
За даними МВФ, завдяки ШІ підвищиться продуктивність на 0,9%-1,5% на рік. Це може допомогти вивести економіку Великої Британії з довготривалої кризи.
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«У звіті йдеться, що розмір економіки Британії може зрости на 16% завдяки ШІ, причому більша частина приросту припаде на перше десятиліття. Однак це призведе до поглиблення нерівності в доходах, оскільки низькооплачувані працівники отримають 2% зростання заробітної плати завдяки ШІ порівняно з 14% для високооплачуваного персоналу», — пише агентство.
Як зазначили в МВФ, сфера послуг значною мірою впливає на економіку Великої Британії.
Саме тому вона має всі шанси отримати вигоду від технологій, що швидко розвиваються, завдяки «потужній цифровій інфраструктурі, кваліфікованій робочій силі, інноваційній екосистемі та нормативно-правовій базі».
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Проте велика кількість країн з ринками, що формуються, та економіками, що розвиваються, відстають у готовності до ШІ.
Тому їх потенційні вигоди вдвічі менші, ніж у Сполученому Королівстві.
«Ця диспропорція значною мірою пояснюється меншою часткою працівників у професіях з високим ступенем ризику і високим рівнем взаємодоповнюваності», — резюмує МВФ.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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