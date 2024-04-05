У МВФ назвали умови для конфіскації російських активів — Finance.ua

У МВФ назвали умови для конфіскації російських активів Сьогодні 12:20

У МВФ назвали умови для конфіскації російських активів

Конфіскація заморожених російських активів повинна мати тверде правове підґрунтя та не впливати на стабільність міжнародної валютної системи.

Таку позицію МВФ озвучила на пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак.

«Рішення щодо арешту активів мають прийматися відповідними органами влади та юрисдикціями країни», — зауважила представниця МВФ.

Вона також підкреслила, що для МВФ важливо, «аби будь-які дії мали достатнє правове підґрунтя і не підривали функціонування міжнародної валютної системи».

Нагадаємо, обговорення можливої конфіскації заморожених російських активів проходять у США, європейських та інших країнах.

Євросоюз працює над тим, як можна використати 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних заморожених активів рф для відшкодування завданих російською агресією збитків.

Укрінформ За матеріалами:

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