У Європі заморозили €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних активів рф — Finance.ua

У Європі заморозили €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних активів рф Сьогодні 13:32 — Світ

У Європі заморозили €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних активів рф

Євросоюз працює над тим, як можна використати заморожені російські активи — 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних — для відшкодування завданих російською агресією збитків.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час підсумкової пресконференції після міжнародної конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі, передає Укрінформ.

«Ми продовжимо працювати над питанням фінансування репарацій, тому що важливо, щоб росія заплатила за відшкодування збитків. І ми працюємо над цим в усіх наших дискусіях, які ми ведемо щодо російських активів, приватних чи державних. У нас в Європі є 37 млрд приватних активів, а також понад 200 — 208 мільярдів державних активів», — сказав він.

Окремо Рейндерс висловив сподівання на «швидке ухвалення нещодавніх пропозицій щодо використання надходжень від знерухомлених російських активів» для потреб України у її боротьбі з російським агресором. За його оцінкою, ці надходження можуть становити близько 2−3 млрд євро на рік.

Єврокомісар наголосив, що із запуском подання заяв до Реєстру щодо збитків, завданих агресією рф проти України, «українські громадяни, які зазнали порушення прав людини або стали жертвами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, стають на крок ближчими до репарацій».

«І цей реєстр є першим кроком, тому що тепер нам треба рухатися до Комісії з питань відшкодування збитків, на підтримку якої сьогодні висловилося багато учасників», — сказав єврокомісар.

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