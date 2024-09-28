У МОН відповіли, чи має студент право на відшкодування оплати за навчання після отримання гранту — Finance.ua

У МОН відповіли, чи має студент право на відшкодування оплати за навчання після отримання гранту Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

У МОН відповіли, чи має студент право на відшкодування оплати за навчання після отримання гранту, Фото: freepik

У 2024 році Міністерство освіти і науки запровадило державні гранти для студентів, які успішно склали НМТ і вступили на платну форму навчання. Якщо студент уже сплатив за перший рік, і ця сума перевищує розмір гранту, повернення коштів не передбачено.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Термін дії гранту

За його словами, гранти діють 4 роки. Кошти зараховуються на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року.

Читайте також Студенти вперше отримують від держави гранти на навчання: деталі

«Якщо вартість контракту 40 тисяч, то сума за 4 роки — 160 тисяч гривень. Якщо студент отримав 15 тисяч гранту, а 40 тисяч за перший рік вже сплачено, то вони переходять на наступний. А наступного буде ще 15. Тобто таким чином більша частина вже буде сплачена. Індексовано на інфляцію», — пояснив Винницький.

Заступник міністра розповів, що повернення коштів не передбачене, адже вони — цільові, тобто розраховані лише на оплату навчання.

Окрім того, студент може перевестися в інший заклад вищої освіти у межах однієї спеціальності, якщо він завершив перший курс.

Читайте також Восени відбудуться зміни в отриманні відстрочки для студентів та багатодітних батьків

«Переведення заборонене під час першого року навчання. Якщо особа хоче перевестися наступного під час канікулярного періоду до іншого закладу, то це абсолютно не проблема. Вона тоді „бере з собою“ грант», — розповів Михайло Винницький.

Також він припустив, що цього року гранти на навчання отримають 16 тисяч студентів.

«Наразі відправлено 14,5 тисяч сповіщень. Є різні технічні моменти. Я думаю, що до кінця тижня сповіщення про гранти отримають вже всі», — зазначив заступник міністра освіти.

Нагадаємо, через застосунок «Дія» близько 17 тисяч вступників вже отримали гранти на навчання у ЗВО.

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.