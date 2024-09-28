У МОН відповіли, чи має студент право на відшкодування оплати за навчання після отримання гранту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У МОН відповіли, чи має студент право на відшкодування оплати за навчання після отримання гранту

Особисті фінанси
13
У МОН відповіли, чи має студент право на відшкодування оплати за навчання після отримання гранту
У МОН відповіли, чи має студент право на відшкодування оплати за навчання після отримання гранту, Фото: freepik
У 2024 році Міністерство освіти і науки запровадило державні гранти для студентів, які успішно склали НМТ і вступили на платну форму навчання. Якщо студент уже сплатив за перший рік, і ця сума перевищує розмір гранту, повернення коштів не передбачено.
Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Термін дії гранту

За його словами, гранти діють 4 роки. Кошти зараховуються на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року.
Читайте також
«Якщо вартість контракту 40 тисяч, то сума за 4 роки — 160 тисяч гривень. Якщо студент отримав 15 тисяч гранту, а 40 тисяч за перший рік вже сплачено, то вони переходять на наступний. А наступного буде ще 15. Тобто таким чином більша частина вже буде сплачена. Індексовано на інфляцію», — пояснив Винницький.
Заступник міністра розповів, що повернення коштів не передбачене, адже вони — цільові, тобто розраховані лише на оплату навчання.
Окрім того, студент може перевестися в інший заклад вищої освіти у межах однієї спеціальності, якщо він завершив перший курс.
Читайте також
«Переведення заборонене під час першого року навчання. Якщо особа хоче перевестися наступного під час канікулярного періоду до іншого закладу, то це абсолютно не проблема. Вона тоді „бере з собою“ грант», — розповів Михайло Винницький.
Також він припустив, що цього року гранти на навчання отримають 16 тисяч студентів.
«Наразі відправлено 14,5 тисяч сповіщень. Є різні технічні моменти. Я думаю, що до кінця тижня сповіщення про гранти отримають вже всі», — зазначив заступник міністра освіти.
Нагадаємо, через застосунок «Дія» близько 17 тисяч вступників вже отримали гранти на навчання у ЗВО.
За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.