У Молдові заявили, що допомагатимуть Україні ловити ухилянтів — Finance.ua
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У Молдові заявили, що допомагатимуть Україні ловити ухилянтів

Казна та Політика
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Прикордонники Молдови планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, передає Ziarul de Garda.
«Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, — це чоловіки віком від 18 до 60 років», — заявив він.
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Міністр додав, що значною мірою українські ухилянти використовують Придністровський регіон.
«Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України», — сказав Ефрос.
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За його словами, у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону.
«Ми намагаємося встановити тісніший зв’язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти нелегальній міграції», — зазначив міністр.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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