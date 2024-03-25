У Молдові заявили, що допомагатимуть Україні ловити ухилянтів — Finance.ua

У Молдові заявили, що допомагатимуть Україні ловити ухилянтів Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Прикордонники Молдови планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, передає Ziarul de Garda.

«Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, — це чоловіки віком від 18 до 60 років», — заявив він.

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Міністр додав, що значною мірою українські ухилянти використовують Придністровський регіон.

«Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України», — сказав Ефрос.

За його словами, у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону.

«Ми намагаємося встановити тісніший зв’язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти нелегальній міграції», — зазначив міністр.

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