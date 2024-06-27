У Мінсоцполітики повідомили, коли переселенці отримають виплати за червень — Finance.ua

У Мінсоцполітики повідомили, коли переселенці отримають виплати за червень
Виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
У міністерстві нагадали, виплати частина ВПО отримує щомісяця після 15-го числа (тобто у т.зв. першому виплатному періоді), а ще частина — після 28-го числа (у другому виплатному періоді).
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«Тож, якщо ви не отримали кошти у першій половині поточного місяця, вони надійдуть на рахунки до кінця червня», — пояснили в Мінсоцполітики.
Там наголосили, що видатки на соціальну сферу є пріоритетними для уряду і другими за значимістю після видатків на оборону країни, на неї кошти спрямовуються першочергово.
Довідка Finance.ua:
- останніми днями на гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня. Там запевнили, що гроші переселенцям виплатять;
- статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні. Онлайн-послугою можуть скористатися українці із ID-карткою чи біометричним закордонним паспортом у Дії. Щоб скористатися послугою офлайн, потрібно стати на облік в одному з цих регіонів;
- для дорослого — 2000 грн, для людей з інвалідністю та дітей — 3000 грн.
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