У Мінреінтеграції нагадали, що відключення комунальних послуг за несплату на час воєнного стану — заборонено — Finance.ua

У Мінреінтеграції нагадали, що відключення комунальних послуг за несплату на час воєнного стану — заборонено Вчора 09:14 — Особисті фінанси

У Мінреінтеграції нагадали, що відключення комунальних послуг за несплату на час воєнного стану — заборонено

У період дії воєнного стану в Україні забороняється припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

Про це нагадали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«На гарячу лінію Мінреінтеграції надходить багато звернень від громадян: люди отримують попередження від надавачів комунальних послуг та електропостачання про відключення за несплату. Це стосується електроенергії, газопостачання, гарячої води та централізованого водопостачання. Є навіть випадки, коли громадян залякують виселенням із житла за комунальні борги», — написали в міністерстві.

Там нагадали, що в період дії воєнного стану в Україні забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

Така вимога діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206.

Довідка Finance.ua:

готуючись до опалювального сезону, компанії, які постачають теплову енергію, та організації з обслуговування будинків почали попереджати користувачів про можливість відключення опалення через великі борги. Під час війни заборгованість українців за житлово-комунальні послуги вже перевищила 100 млрд грн;

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян у опалювальний сезон за можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду.

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