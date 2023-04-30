У Міносвіти розповіли, коли відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту — Finance.ua

У Міносвіти розповіли, коли відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту Сьогодні 05:14 — Особисті фінанси

У Міносвіти розповіли, коли відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту

Перехід на 12-річну систему шкільної освіти в Україні має відбутися у 2027 році згідно з законом «Про освіту». Тож наразі не доречно говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що згідно із Законом України «Про освіту» перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році — як частина реформи НУШ.

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Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.

«Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено», — підкреслили в Міносвіти.

Там додають, що освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, — це однозначно великий виклик для української системи освіти.

«МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для його подолання, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядається», — наголосили у відомстві.

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Нагадаємо, раніше голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак заявив, що найоптимальнішим варіантом вирішення проблеми освітніх втрат, яких зазнала Україна через пандемію Covid-19 і війну, буде запровадження 12-річної системи освіти уже з 2024 року.

Зауважимо, згідно результатів дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2022/2023 навчальному році 30% учнів не мали постійного доступу до навчання, причому на півдні України ця цифра сягала 40%.

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