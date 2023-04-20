Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті — Finance.ua
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Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті

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Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті
Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті
Нині перед українською освітою є багато викликів, спричинених, зокрема, пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням росії. Все це призведе до кадрового дефіциту у галузі освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти та науки Оксена Лісового під час презентації результатів дослідження «Освіта під час війни».
За словами міністра, одним із завдань української освіти буде повернення українців, які в результаті повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.
Лісовий також зауважив, що людей, які жили на тимчасово окупованих територіях потрібно буде інтегрувати в «український світ».
«Сьогодні ми прогнозуємо дефіцит в кілька мільйонів людей, навіть якщо освіта зробить все необхідне, щоб повернути наших людей з-за кордону та інтегрувати тих, хто перебував в окупації, в український світ», — наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше Лісовий запропонував спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно, та закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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