Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті — Finance.ua

Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті Сьогодні 10:15

Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті

Нині перед українською освітою є багато викликів, спричинених, зокрема, пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням росії. Все це призведе до кадрового дефіциту у галузі освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти та науки Оксена Лісового під час презентації результатів дослідження «Освіта під час війни».

За словами міністра, одним із завдань української освіти буде повернення українців, які в результаті повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

Лісовий також зауважив, що людей, які жили на тимчасово окупованих територіях потрібно буде інтегрувати в «український світ».

«Сьогодні ми прогнозуємо дефіцит в кілька мільйонів людей, навіть якщо освіта зробить все необхідне, щоб повернути наших людей з-за кордону та інтегрувати тих, хто перебував в окупації, в український світ», — наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Лісовий запропонував спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно, та закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів.

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