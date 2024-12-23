У Міноборони розповіли, скільки отримують поранені військові — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міноборони розповіли, скільки отримують поранені військові

Особисті фінанси
17
У Міноборони розповіли, скільки отримують поранені військові
У Міноборони розповіли, скільки отримують поранені військові
Виплати пораненим унаслідок бойових дій військовим здійснюються за весь час перебування в лікарні та у відпустці для лікування внаслідок поранення.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Там зазначили, що військовим, які лікуються після поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, гарантовано грошове забезпечення. Зокрема ті, хто перебуває на стаціонарному лікуванні, отримують щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами, тобто не менше 20 100 грн на місяць, та додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн.
Читайте також
Виплати здійснюються за весь час перебування в лікарні та у відпустці для лікування внаслідок поранення, але не більше 12 місяців поспіль, уточнили у відомстві.
Також виплачуються у розмірі місячного грошового забезпечення:
  • грошова допомога на оздоровлення на відповідний рік;
  • матеріальна допомога для розв’язання соціально-побутових питань військовослужбовцям, які отримали поранення внаслідок бойових дій.
Читайте також
Якщо військовий безперервно перебуває на лікуванні понад чотири місяці (але не більше 12), грошове забезпечення виплачується на підставі висновку (постанови) ВЛК про продовження тривалого лікування.
«Виплата грошового забезпечення після чотирьох місяців (але не більше ніж за 12 місяців поспіль) безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні в закладах охорони здоров’я здійснюється на підставі наказів командира військової частини, підготовлених підрозділом, що відповідає за ведення обліку особового складу», — резюмували в Міноборони.
За матеріалами:
Час Дій
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.