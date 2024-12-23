У Мінінфраструктури розповіли, які дороги в Україні можна зробити платними — Finance.ua

У Мінінфраструктури розповіли, які дороги в Україні можна зробити платними Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

У Мінінфраструктури розповіли, які дороги в Україні можна зробити платними

Колишній заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань вважає, що в Україні є кілька ділянок доріг, які можна було б зробити платними.

Про це він заявив у коментарі hromadske.

На думку експосадовця, «можна знайти 5−10» ділянок, які могли б стати платними. Наприклад, це новий мостовий перехід у Кременчуці, Велика Кільцева в Києві, дорога з Краківця до Львова. Також серед варіантів, які він пропонує, — поєднати Житомирську та Одеську траси.

Запровадження платних доріг може суттєво змінити наповнення дорожнього фонду, каже Довгань. На його думку, спершу слід почати із запровадження платного проїзду для вантажівок, а «більш непопулярні речі» — пізніше, після підрахунків.

«Рано чи пізно ми прийдемо до того, що дорожній фонд буде формуватися, як це є в багатьох країнах, з віньєток (фактично проїзний квиток для автівок. — Ред.)», — вважає Віктор Довгань.

Водночас, припускає він, навряд чи такий інфраструктурний бізнес стане потужним джерелом наповнення бюджету. Однак поточні витрати на ремонти доріг та мостів він здатен покрити.

Нагадаємо, експерт із транспортного моделювання вважає , що в Україні платні дороги для приватних автівок навряд чи зʼявляться у найближчі 5 років. Насамперед таке нововведення можуть запустити для вантажівок.

hromadske За матеріалами:

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