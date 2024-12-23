У Мінінфраструктури розповіли, які дороги в Україні можна зробити платними — Finance.ua

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У Мінінфраструктури розповіли, які дороги в Україні можна зробити платними

Казна та Політика
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У Мінінфраструктури розповіли, які дороги в Україні можна зробити платними
У Мінінфраструктури розповіли, які дороги в Україні можна зробити платними
Колишній заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань вважає, що в Україні є кілька ділянок доріг, які можна було б зробити платними.
Про це він заявив у коментарі hromadske.
На думку експосадовця, «можна знайти 5−10» ділянок, які могли б стати платними. Наприклад, це новий мостовий перехід у Кременчуці, Велика Кільцева в Києві, дорога з Краківця до Львова. Також серед варіантів, які він пропонує, — поєднати Житомирську та Одеську траси.

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Запровадження платних доріг може суттєво змінити наповнення дорожнього фонду, каже Довгань. На його думку, спершу слід почати із запровадження платного проїзду для вантажівок, а «більш непопулярні речі» — пізніше, після підрахунків.
«Рано чи пізно ми прийдемо до того, що дорожній фонд буде формуватися, як це є в багатьох країнах, з віньєток (фактично проїзний квиток для автівок. — Ред.)», — вважає Віктор Довгань.
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Водночас, припускає він, навряд чи такий інфраструктурний бізнес стане потужним джерелом наповнення бюджету. Однак поточні витрати на ремонти доріг та мостів він здатен покрити.
Нагадаємо, експерт із транспортного моделювання вважає, що в Україні платні дороги для приватних автівок навряд чи зʼявляться у найближчі 5 років. Насамперед таке нововведення можуть запустити для вантажівок.
За матеріалами:
hromadske
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