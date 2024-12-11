Експерт розповів, скільки треба часу для появи платних доріг в Україні — Finance.ua

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Експерт розповів, скільки треба часу для появи платних доріг в Україні

Казна та Політика
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Експерт розповів, скільки треба часу для появи платних доріг в Україні
Експерт розповів, скільки треба часу для появи платних доріг в Україні
Експерт із транспортного моделювання вважає, що в Україні платні дороги для приватних автівок навряд чи зʼявляться у найближчі 5 років. Насамперед таке нововведення можуть запустити для вантажівок.
Про це експерт Дмитро Беспалов розповів у коментарі hromadske.
«Зараз про платні дороги для користувачів приватного транспорту не йдеться. Плату за користування вже наявними дорогами, щоб бодай нашкребти грошей на їхнє мінімальне обслуговування, пропонують ввести передусім для фур», — заявив він.

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На думку експерта, перспектива появи платних ділянок чи цілих доріг для приватних авто — це питання щонайменше 5−10 років. Водночас для вантажного транспорту платні дороги «умовно можна започаткувати хоч завтра», оскільки технічно та юридично це не здається складним, пояснив Беспалов.
«А втім, це може бути важке політичне рішення через вплив на ринок і ціни. Боюся, що владі ухвалити його буде нелегко, проте як іще можна бодай мінімально обслуговувати дороги, з огляду на те, що дорожній фонд зараз спрямовується на оборону, незрозуміло», — наголосив експерт.
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Він додав, що плата за вантажні перевезення потрібна державі ще й як інструмент транспортної політики — для регулювання попиту між різними видами транспорту.
Нагадаємо, в Україні вже проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах, який допоможе оцінити їхню доцільність та підготувати механізми для запуску платних доріг.
За матеріалами:
hromadske
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