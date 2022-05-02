У Мінфіні пропонують повернути довоєнний рівень оподаткування — Finance.ua

У Мінфіні пропонують повернути довоєнний рівень оподаткування

Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Українська економіка потребує повернення до довоєнного рівня оподаткування для підприємців.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

За його словами, відповідна можливість вже опрацьовується, а Україна за умов війни може розраховувати насамперед на власні сили.

«Це означає, як мінімум, не створювати додаткових пільг, як максимум — дати бізнесу бути солідарним з державою та сплачувати податки там, де він працює. Тому заклик до бізнесу: платіть податки», — заявив Марченко.

При цьому він зазначив, що зменшені у перші дні податки для підтримки бізнесу мають повернутись на довоєнний рівень.

Військовий збір

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає збільшення військового збору з 1,5 до 3%.

При цьому він повністю звільняє на період війни від сплати військового збору правоохоронців, військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗР України, ДПСУ, МВС тощо.

Також документ передбачає повернення платного розмитнення автомобілів іноземної реєстрації та оподаткування товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп.

Довідка Finance.ua:

за даними Опендатаботу, понад 38 тис. компаній скористалися можливістю знизити податкову ставку й перейшли на 2% податку та 3 групу;

нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 7 березня оголосив про запровадження низки податкових пільг на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.

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