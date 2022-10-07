У Мінфіні пояснили, що є найважливішим у проєкті державного бюджету на 2023 рік — Finance.ua

У Мінфіні пояснили, що є найважливішим у проєкті державного бюджету на 2023 рік Вчора 21:03 — Казна та Політика

У Мінфіні пояснили, що є найважливішим у проєкті державного бюджету на 2023 рік

Україна не може самостійно забезпечити всі свої бюджетні потреби, тому ключовий фокус Міністерства фінансів зміщено на роботу з партнерами та донорами для залучення коштів для фінансування бюджету.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, це пріоритет номер один, він визначає всі інші пріоритети і всі інші дискусії, як щодо доходів і податкової політики, так і щодо видатків.

«Дефіцит і необхідність його фінансування є ключовою умовою виживання країни. В іншому випадку нам доведеться проводити складні та непопулярні заходи зі скорочення видатків або жити за рахунок емісії та інших ризиків, які з цим повʼязані», — пояснює міністр.

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Він зазначає, що для Міністерства фінансів важливо зберегти макростабільність у частині забезпечення покриття дефіциту за рахунок залучення коштів.

«Ми справляємося. З початку війни ми залучили понад $19 млрд (від міжнародних партнерів. — Ред.). До кінця року за оптимістичного сценарію є можливість залучити ще $16 млрд. У такому разі це дозволить нам перекрити всі наші потреби у частині фінансування і закрити цей рік. 2023 не виглядає кращим», — каже Марченко.

Війна триватиме, військовий бюджет становитиме, як і зараз, 50% видатків. Як і в цьому році, буде важлива робота з партнерами і донорами, які підтримують Україні.

«Але варто думати і говорити, що ситуація в світі різко змінилася. На початку війни економіки країн перебували в досить нормальному стані. Зараз же, в звʼязку в тому числі з агресією рф проти України ми бачимо зниження темпів зростання, зокрема у США і Єврозоні, у Китаї. Це впливає на світове споживання різної продукції, в тому числі експортноорієнтованої. Ціни на енергоносії, які є одним з ключових чинників турбулентності, це основний загрозливий тренд для всіх країн. Зросли ціни на продовольство на 20%, що також повʼязано з війною. Як наслідок, у США, Великій Британії, в Єврозоні ми бачимо сорокарічні максимуми інфляції — понад 10%», — заявляє він.

Наслідком цих економічних змін можуть бути політичні кризи та відставки урядів. Внутрішні виклики для них можуть зрештою стати суттєвішими за зовнішні. Деякі країни починають проводити контрциклічні заходи, наприклад, за рахунок введення податку на надприбутки, в першу чергу на енергетичні підприємства.

У розвинених країнах дискутується flat rate, мінімальна ставка податку на прибуток у 15%, для того щоб запобігти перетіканню капіталу в країни, які хочуть створити більш привабливі умови.

«Нам треба звертати на це увагу. Враховуючи ще те, що ми зараз є кандидатами на членство в ЄС, ми не можемо це ігнорувати і впроваджувати різкі зміни у податковій політиці. Ми готували бюджет на 2023 рік, який передбачає стабільну і незмінну податкову базу. Нам важливо показати, що ми можемо самостійно збирати достатню кількість податків для того, щоб фінансувати нашу армію, адже ми не можемо цього робити за рахунок грантів та донорських коштів», — додав Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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