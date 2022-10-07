Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік — Finance.ua

Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік Вчора 15:31 — Казна та Політика

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував схвалити законопроєкт про держбюджет на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомив перший заступник керівника комітету Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

«Це текст з пропозиціям народних депутатів. Із 1270 правок прийняли тільки 4 „балансових“ (ті, що прямо прописані у висновку Комітету)», — зазначив нардеп.

Він уточнив, що враховані Комітетом поправки передбачають виділення 2 мільярдів гривень на Державний фонд регіонального розвитку, 1,3 млрд грн — на заходи у сфері захисту інформаційного простору, 446 млн грн — на соцзахист дітей та сім’ї, а також 100 млн грн — на виробництво телепрограм.

«Всі інші правки йдуть с формулюванням «доручити уряду розглянути можливість», — додав Железняк, уточнивши, що розгляд законопроєкту у залі парламенту очікується найближчими днями.

Нагадаємо, народні депутати подали 1270 поправок до проєкту закону про державний бюджет України на 2023 рік.

Довідка Finance.ua:

уряд України планує залучити у 2023 році $37,9 млрд на фінансування дефіциту держбюджету та $13,6 млрд на відновлення, найбільший внесок, як очікується — відповідно $18 млрд та $6,5 млрд — зроблять США через USAID;

до слова, проєкт державного бюджету на 2023 рік розробляли з огляду на те, що бойові дії можуть тривати впродовж усього року.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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