У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до загального фонду державного бюджету у травні — Finance.ua

У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до загального фонду державного бюджету у травні
У травні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Читайте також
99,8 млрд грн становлять платежі від Державної податкової служби.
У тому числі:
- 42,0 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 20,2 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано — 12,7 млрд грн);
- 17,3 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 11,4 млрд грн — акцизний податок;
- 5,8 млрд грн — рентна плата.
Ще 48,4 млрд грн надійшло від Держмитслужби.
Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 108,6% (+ 12,0 млрд грн), у тому числі:
- Державна податкова служба — 106,6% (+ 6,2 млрд грн);
- Державна митна служба — 112,1% (+ 5,2 млрд грн).
Загалом, у травні до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 227,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, близько 42 млрд грн (станом на 31 травня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
Нагадаємо, за травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень, це менше, ніж у лютому, березні та квітні.
Поділитися новиною