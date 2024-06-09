У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до загального фонду державного бюджету у травні — Finance.ua
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У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до загального фонду державного бюджету у травні

Казна та Політика
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У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до загального фонду державного бюджету у травні
У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до загального фонду державного бюджету у травні
У травні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
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99,8 млрд грн становлять платежі від Державної податкової служби.
У тому числі:
  • 42,0 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 20,2 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано — 12,7 млрд грн);
  • 17,3 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 11,4 млрд грн — акцизний податок;
  • 5,8 млрд грн — рентна плата.
Ще 48,4 млрд грн надійшло від Держмитслужби.
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Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 108,6% (+ 12,0 млрд грн), у тому числі:
  • Державна податкова служба — 106,6% (+ 6,2 млрд грн);
  • Державна митна служба — 112,1% (+ 5,2 млрд грн).
Загалом, у травні до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 227,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, близько 42 млрд грн (станом на 31 травня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
Нагадаємо, за травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень, це менше, ніж у лютому, березні та квітні.
За матеріалами:
Finance.ua
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