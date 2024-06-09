У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до загального фонду державного бюджету у травні — Finance.ua

У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до загального фонду державного бюджету у травні Сьогодні 09:11 — Казна та Політика

У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до загального фонду державного бюджету у травні

У травні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Читайте також Уряд спрямує €100 мільйонів від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло

99,8 млрд грн становлять платежі від Державної податкової служби.

У тому числі:

42,0 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

20,2 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано — 12,7 млрд грн);

17,3 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

11,4 млрд грн — акцизний податок;

5,8 млрд грн — рентна плата.

Ще 48,4 млрд грн надійшло від Держмитслужби.

Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 108,6% (+ 12,0 млрд грн), у тому числі:

Державна податкова служба — 106,6% (+ 6,2 млрд грн);

Державна митна служба — 112,1% (+ 5,2 млрд грн).



Загалом, у травні до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 227,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 42 млрд грн (станом на 31 травня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

151,8 млрд гривень, це менше, ніж у лютому, березні та квітні. Нагадаємо, за травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло , це менше, ніж у лютому, березні та квітні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.