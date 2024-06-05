Уряд спрямує €100 мільйонів від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло — Finance.ua

Уряд спрямує €100 мільйонів від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Уряд спрямує €100 мільйонів від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло

Кабінет Міністрів затвердив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виконання програми «HOME: Компенсація за знищене житло».

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Уряд України затвердив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло. Кошти позики будуть спрямовані на проєкт «HOME: Компенсація за знищене житло», — йдеться в повідомленні.

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Проєкт є продовженням державної програми компенсацій за знищене житло шляхом видачі житлових сертифікатів.

Наголошується, що завдяки залученим коштам вдасться профінансувати реалізацію понад 2 тисяч житлових сертифікатів.

У Мінвідновлення нагадують, що з серпня 2023 року громадяни України, чиє житло було знищене через бойові дії, можуть отримати житловий сертифікат для придбання нової домівки. Він діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Для цього необхідно забронювати кошти через застосунок «Дія».

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Якщо кошти наявні на спеціальному рахунку, відкритому під реалізацію програми, то протягом 5 днів людина отримує підтвердження і має 30 днів для оформлення угоди купівлі-продажу житла. Якщо кошти на рахунку закінчились, то до зарахування наступного траншу така заявка потрапляє в електронну чергу. На місце в черзі впливає два фактори — наявність пільгової категорії та час подання заявки на бронювання.

Першими в черзі опиняються військовослужбовці, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Далі порядкове місце в черзі визначається автоматично в залежності від часу подання заявки.

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По мірі надходження коштів на спеціальних рахунок громадяни, які мають вище місце в черзі, отримають сповіщення про успішне бронювання. Після цього вони зможуть реалізувати свої житлові сертифікати та придбати нові домівки.

З моменту старту програми українці подали 14,4 тис. заяв на отримання компенсації, 7,2 тис. мають згенеровані сертифікати, а 2,9 тис. вже реалізували сертифікати для купівлі житла.

Як повідомлялося, станом на кінець квітня в Україні виплати компенсацій за пошкоджене та знищене житло за програмою «єВідновлення» були погоджені для понад 65 тис. українців, з них майже 13 тис. подали заяви на отримання житлових сертифікатів.

Укрінформ За матеріалами:

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