У Міндовкіллі оцінили екологічні збитки України від війни — Finance.ua

У Міндовкіллі оцінили екологічні збитки України від війни Сьогодні 08:18 — Казна та Політика

У Міндовкіллі оцінили екологічні збитки України від війни

В Україні за час бойових дій зафіксовано понад 9 тисяч випадків екологічної шкоди, а загальний розмір завданих збитків перевищив 108 мільярдів євро.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук зазначила, одними з найбільш шокуючих випадків руйнування українського довкілля росією є підрив Каховської греблі, отруєння річки Сейм, влучання у НБК ЧАЕС.

За її словами, близько 23% загальної території України все ще заміновано.

Збитки гідротехнічній інфраструктурі оцінюються у мінімум 746 мільйонів доларів, а потреби на відновлення — у майже 11 мільярдів доларів.

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«10,6 трлн євро — збитки сфери надрокористування України. Близько 50% найважливіших, так званих критичних мінеральних ресурсів України, перебувають у окупованих росією регіонах», — заявила міністерка.

Гринчук також розповіла про ключові досягнення України, зокрема законопроєкт «Про зелене відновлення», платформу «Green Recovery», що вже акумулювала 20 млн євро, відновлення лісів, будівництво реабілітаційних центрів для тварин та масштабне розмінування лісових територій.

Нагадаємо, за прогнозом ПРООН, вартість післявоєнної відбудови України протягом наступних десяти років становитиме приблизно 524 мільярди доларів США. Це приблизно в 2,8 раза перевищує номінальний ВВП 2024 року.

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