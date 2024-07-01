У Мін’юсті викрили корупційну схему — Finance.ua

У Мін’юсті викрили корупційну схему Сьогодні 16:30 — Кримінал

У Мін’юсті викрили корупційну схему

Правоохоронці ліквідували корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, яке є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України.

Про це повідомляє СБУ.

Вказано, що фігуранти справи систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають борги. Всіх учасників незаконної схеми вже звільнили.

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«До організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. На момент викриття корупційної схеми співробітниками СБУ він був діючим очільником установи», — йдеться у повідомленні.

Посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам за гроші закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів. Для передачі коштів організатор схеми залучив посередника — мешканця Івано-Франківська.

Фігуранти розподіляли гроші між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням «у зв’язку з повним погашенням боргу».

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Наразі ексначальнику управління Мін’юсту повідомили про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст. 368 КК України). Його звільнено.

Дії посередника кваліфіковали за статтею про пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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